Akyazı’da geleceğe nefes olacak yeni fidanlar toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla ülke genelinde aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni Akyazı’da da gerçekleştirildi.

11 Kasım Mili Ağaçlandırma Günü’nde 84 milyon hep birlikte “Bugün Fidan, Yarın Nefes” diyoruz, Dünya’ya nefes oluyoruz. Haydi, Türkiye Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla tüm Türkiye’de aynı anda düzenlenen fidan dikme töreni Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde de gerçekleştirildi. Törene; Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, Akyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özer, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fehmi Talay, İlçe Orman Müdürü Erkan Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Gelecek nesillere orman bilinci ve sevgisini aşılayarak küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin artarak büyüyen etkilerini ortadan kaldırmak ve iklim değişikliğini tersine çevirmek adına “İklimden daha hızlı değişeceğiz” sloganı ile doğaya hediye edilen ve geleceğe nefes olacak fidanlar toprakla buluştu.