Akyazı’da karla mücadele sürüyor

Etkili olan kar yağışı sonrasında teyakkuza geçen Akyazı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi tüm hızı ile sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında hazırlıklarını tamamlayan Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kar yağışının başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Yağışının başladığı saatlerden itibaren sahada olan ekipler, ilçedeki yolların kapanmaması ve ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdü.

İlçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini belirten Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Meteoroloji’nin uyarıları sonrasında 30 araç ve 132 personelimiz ile 73 mahallemizin tamamında mücadele edecek şekilde hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Dün akşam saatlerinde yağışın başlaması ile birlikte ekiplerimiz sahadaki çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın en ufak olumsuzluk yaşamaması için 24 saat çalışma esası ile sahada olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimiz karla mücadele ekiplerimize 444 9 054 numaralı telefondan ulaşabilirler” dedi.