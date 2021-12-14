Akyazı’da tören alanı yeni görünümüne kavuştu

Akyazı Belediyesinin başlattığı yenileme çalışmasında ilçe merkezinde bulunan tören alanı yeni görünümüne kavuştu.

Akyazı Belediyesi tarafından Ömercikler Mahallesi’nde başlatılan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi’ kapsamındaki çalışmalar tamamlandı. Bu doğrultuda yenileme ile düzenleme çalışmalarına başlayan ekipler, kısa süre içerisinde tören alanını yeni görünümüne kavuşturdu. Alanın yeni hali vatandaşların beğenisini kazandı.

Akyazı’yı güzelleştirmek adına ilçe genelinde çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Amacımız Akyazı’yı daha da güzel bir ilçe haline getirmek. Bu amaç doğrultusunda daha yaşanabilir bir kent oluşturmak için başlattığımız ‘Çarşı İçi Güzelleştirme’ projesinde çalışmalarımız hızla ilerliyor. Bu proje kapsamında tören alanımızda başlattığımız yenileme çalışmalarını tamamladık. İlçemizin merkezi olan ve resmi törenlerimizi gerçekleştirdiğimiz bu alanımızın yeni hali ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.