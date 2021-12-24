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‘Aralık’ karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

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Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının ‘Aralık’ isimli karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

‘Aralık’ karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Sakarya Üniversitesi Resim Bölümü öğretim elemanlarının ‘Aralık’ isimli karma sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Sakarya Üniversitesi Resim Bölümünde yeni bir sergi daha açıldı. Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinin sunulduğu ‘Aralık’ isimli karma sergisi, 31 Aralık’a kadar gösterimde olacak. Sergi açılışına Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç’un yanı sıra Hukuk Fakültesi Dekanı Şafak Narbay ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Dilek Aygin, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahsin Turgay ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

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