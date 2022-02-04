Asırlık çınarlar Kandilde unutulmadı

Serdivan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Regaip Kandili münasebetiyle Yaşlı Destek Hattıyla hizmet verdikleri asırlık çınarları evlerinde ziyaret etti.

7 gün 24 saat iletişim halinde oldukları yaşlıların ev temizliğinden, kişisel bakımlarına, alışverişlerinden, doktor kontrollerine ve ilaçlarının teminine kadar tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra onları özel günlerde de yalnız bırakmayan belediye ekipleri, Regaip Kandili vesilesiyle yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, hazırladıkları hediyeleri takdim etti.