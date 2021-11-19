Aynalıkavak Sohbetleri onur konuğu Vali Soytürk oldu

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aynalıkavak Sohbetleri kapsamında onur konuğu, Kilis Valisi Recep Soytürk oldu.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Aynalıkavak Sohbetleri gerçekleştirildi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde Tarihi Aynalıkavak Meydanı’nda, Yahya Bakır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Kaymakam Vekili Serdivan Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Erol Aydın, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel, Adapazarı Belediyesi meclis üyeleri, Vali Soytürk’ün dostları, Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencileri ile çok sayıda davetli katıldı. Sakarya doğumlu olan Kilis Valisi Recep Soytürk, tecrübelerini ve Adapazarı hatıralarını katılımcılarla paylaştı.

Programa katılan Vali Soytürk, “Hep çalışırdım. Bana meslek hayatımda müthiş bir geri dönüşüm sağladı. Aile içinde gördüğüm disiplini hiç kaybetmedim. Şuna çok özen gösterdim. Adalet ve hakkaniyet. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu’nun kullandığı bir söz vardır. Kim işini iyi yapıyorsa en milliyetçi adam o kişidir. Toplum olarak yapmamız gereken aslında şudur; herkes ne iş yapıyorsa en iyisini yapması lazım. İşimizi iyi yapmak için gayret göstermemiz gerekiyor. Güleryüz mutlaka olmalı. Belki iyi bir şey yapıyorsunuz ama yüzünüz gülmezse onun kıymeti de olmuyor. Adalet ve hakkaniyeti temel alarak çok çalışmalı, işlerimizi doğru ve zamanında yapmalı ve tabii ki güler yüzlü olmalıyız. Bu güzellikler olduğu müddetçe başarı kaçınılmazdır” dedi.