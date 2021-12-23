Aynı yerde iki ayrı kaza

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil direğe çarparak durabilirken, otomobile çarpmamak için manevra yapan tır da devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Kandıra istikametine seyir halinde olan 81 DS 502 plakalı Toyota marka otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak direğe çarptı. Aynı yönde seyir halinde olan tır ise otomobile çarpmamak için manevra yaptığı esnada kontrolden çıkarak devrildi. Yaralının olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araçlarda maddi hasar oluştu.