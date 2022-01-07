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Başkan Alemdar, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bahçelievler Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Başkan Alemdar, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Bahçelievler Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

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Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmaları kapsamında Bahçelievler Mahallesi Köprülü ve Sokullu Sokakları sıcak asfaltla kaplayarak yeni görünümüne kavuşturdu. Çalışmaları yerinde inceleyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Bahçelievler Mahalle Muhtarı Göksel Yüksel eşlik etti.

Alemdar, 250 metre uzunluğundaki güzergahın asfalt çalışmaları ile birlikte modernize edildiğini ifade ederek, asfaltlama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak diğer sokaklarda da asfalt öncesi hazırlık işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar dileyen Alemdar ve Erken, mahalle sakinleriyle sohbet ederek yenilenen sokaklar için hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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