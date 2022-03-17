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Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi

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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan’a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Başkan Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 24 Mahalle Muhtarlarıyla bir araya gelerek, Serdivan’a hep birlikte hizmet edeceklerini belirtti.

Başkan Yusuf Alemdar, toplantıda mahallelerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarlar da talep ve önerilerini ifade etti. Mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti ve hizmetlerin kesintisiz ulaşması için mahalle muhtarlarıyla iletişim ve istişare halinde olduklarını belirten Alemdar, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için Mahallere yönelik yapılacak tüm çalışmalarda istişare içerisinde olacaklarını ifade etti.

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