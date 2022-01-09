Başkan Soykan: “Akyazı’nın geleceği için çalışıyoruz”

Akyazı’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine ilçede gerçekleştiren çalışmaları gezdiren Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Şehrimizin tüm paydaşları ile birlikte el ele vererek Akyazı’nın geleceği için çalışıyoruz” dedi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile birlikte İlim Yayma Cemiyeti Akyazı Şube Başkanı Abdurrahim Atmaca, AKİMDER Başkanı İsmail Kahya, AKÇEKÜD Başkanı İbrahim Avcı, Ensar Vakfı Akyazı Şube Başkanı Muammer Yücel, Eğitim Bir-Sen Akyazı Şube Başkanı Hasan Can ve Akyazı Kızılay Temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile STK yöneticilerine belediyenin çalışmalarını gezdirdi. STK temsilcilerine ilk olarak çalışmaları tamamlanan ‘Çarşı İçi Güzelleştirme Projesi’ni gezdiren Başkan Soykan, şehir merkezine yeni bir görünüm kazandırdıklarını ifade etti. Belediye Başkanı Bilal Soykan Ömercikler Mahallesi’nde faaliyet göstermeye başlayan kırtasiyenin de açılışını STK temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdi.

Başkan Soykan, şehir merkezinin ardından STK Temsilcilerine 43 milyonluk yatırımı ile ilçe tarihinin en büyük yatırımı olan ‘Akyazı Spor Kompleksi’ni gezdirdi. Çalışmaların hızla sürdüğünü ifade eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, “İlçemize bu büyük projeyi kazandırdığımız için çok mutluyuz. Sakarya’da devam eden en büyük projelerden bir tanesi bu proje. Tamamlandığında ilçemiz gençlerine, spor severlerine ve sporcularına uzun yıllar hizmet verecek bir kompleks olacak. İçerisinde Gençlik Merkezi, Bin Kişilik Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu olan projemizi en kısa sürede tamamlamak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz” dedi.

Spor Kompleksi’nin ardından ise STK temsilcileri Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ile birlikte Akyazı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakımevi’ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk ve Belediye Veterineri Leyla Coşkun bakımevinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında STK temsilcilerini bilgilendirdi.