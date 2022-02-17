Başkan Yüce açıkladı: “Taraftarımızı meydandan stadyuma taşıyacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor-Ankaraspor maçı öncesi müjde verdi. Yüce, “Sakaryaspor’umuza bu zorlu süreçte destek vermek adına taraftarımızı bu haftaki maça biz götürüyoruz. Maça gidecek olanları Demokrasi Meydanı’na bekliyoruz” dedi. Belediye otobüsleri 19 Şubat’ta 12.00-13.00 ve 15.00-16.00 arası stadyumla meydan arasında ücretsiz yolcu taşıyacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum içindeki sportif faaliyetlerin yanı sıra Türkiye’nin futbol geçmişine iz bırakmış Sakaryaspor’a da her anlamda destek oluyor. 1. Lig’e çıkmak için mücadele veren yeşil-siyah takım 19 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’da kritik bir maça çıkacak. Ankaraspor’u evinde ağırlayacak olan takıma destek için Büyükşehir’den önemli bir adım geldi.

Müjdeyi açıklayan Başkan Ekrem Yüce, maçın oynanacağı Cumartesi günü taraftarları Demokrasi Meydanı’ndan stadyuma belediye otobüsleriyle ücretsiz taşıyacaklarını açıkladı. Otobüslerin maç günü 12.00-13.00 ve 15.00-16.00 saatleri arası kısa süreli aralıklarla kalkış yapacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüce, tüm taraftarları bu mücadelede takımlarına destek olmaya davet etti.

Otobüslerin maç öncesi ve sonrasında, hiç durmadan peş peşe ring atacaklarını belirten Yüce, “Türkiye’mize iz bırakmış, şehrimize şanlı zaferler kazandırmış, futbolun göz bebeği Sakaryaspor’umuza desteğimiz her anlamda devam ediyor. Önümüzdeki maç çok önemli, galip gelmemiz gerekiyor. Ankaraspor maçından sonra çok önemli bir deplasmanda 1461 Trabzon’la karşılaşacağız. Bu yüzden kazanmamız mutlak gerekli. Takım, taraftarını arkasında hissetsin diye vatandaşlarımızı biz taşıyacağız. Otobüslerimiz, maç günü meydan ve stadyum arası ring atacak. Şanlı takımın, şanlı taraftarını desteğe davet ediyoruz” diye konuştu.