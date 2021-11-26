Başkan Yüce, muhtarlarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Geyve Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Şenel ve ilçe mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen buluşmada SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Oktar, büyükşehir ve SASKİ bürokratları hazır bulundu. Başkan Yüce, mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik talepler için bürokratlarına gerekli talimatları vererek, çözümler üreteceklerini söyledi. Ekrem Yüce, “2019 yılında şehrimize hizmet için yolculuğa çıktık. Kollarımızı sıvadık ve ilçe ilçe analizler yaptık, talepleri aldık. Acil ihtiyaçları tespit ettik. Önceliklere göre çalışmalarımıza başladık. Geride bıraktığımız süreçte de Geyve’de pek çok önemli yatırımı tamamlayarak hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Alifuatpaşa’nın en önemli caddesi Suat Yalkın’ı yeniledik. İlçemize yakışır meydan çalışmasını tamamladık. Safibey’de bölge tarımsal üretimine hizmet sunacak Ürün Toplama Merkezimiz de yüzde 70 seviyelerinin üzerine çıktı. Kısa süre önce ebediyete uğurladığımız Üstad Sezai Karakoç’un şiirlerine konu olan gül bahçesini de ilçemize kazandıracağız” dedi.

"Sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımız da 12 kilometreye ulaştı"

Geyve’de bulunan yollarda yenileme çalışması yaptıklarını kaydeden Başkan Yüce, “43 kilometreye yakın güzergahlarda 50 binin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştirdik. Sıkıştırılmış beton yol çalışmalarımız da 12 kilometreye ulaştı. Sizler aracılığıyla hemşerilerimle şu haberi de paylaşmak istiyorum; İklim şartları müsaade ettiği müddetçe Geyve’de bizim sorumluluğumuzda olan tüm grup yollarını asfalt ya da beton ile yenileyeceğiz. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.