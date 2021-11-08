Başkan Yüce: “Sakarya Köprülü Kavşağı’nı bu hafta iki yönlü olarak trafiğe açacağız”

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Köprülü Kavşağı’ndan güzel haberi açıkladı. Bölgede inceleme yapan Yüce, “Kent merkezi trafiğini rahatlatacak Sakarya Köprülü Kavşağı’nda işlem bitmek üzere, asfalt serimi yapıyoruz. Kavşağı bu hafta iki yönlü olarak trafiğe açıyoruz, hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, günün ilk saatlerinde şehir trafiğinin bel kemiği konumunda olan Sakarya Köprülü Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. Köprü bölümü tamamlanan, ana yol ile bağlantı yollarının asfaltlandığı projenin kullanıma açılması için yoğun bir mesai harcandığını ifade eden Yüce, yapılan son dokunuşlarla projenin bu hafta içinde trafiğe açılacağını açıkladı. Proje dahilinde olan Adnan Menderes ve Orhangazi Caddesi’nde asfalt çalışmasının birinci etabı tamamlandı. İşlemin başladığı ikinci etabın da bitmesiyle şehre girişi bin 100 metre, şehirden çıkışı 350 metre olmak üzere toplamda bin 450 metrelik alana asfalt serilmiş, proje bu caddelerde çift yönlü olarak trafiğe açılmış olacak.

Adapazarı, Serdivan ve Erenler’e ve şehir merkezine ulaşımı sağlayan projenin bu hafta içinde kullanıma başlanacağını belirten Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’da önümüzdeki yıllarda şehrin trafik yoğunluğunu azaltacak Sakarya Köprülü Kavşağı projesinde nihayet sona geldik. Yarınların daha güzel olması ve büyük bir ihtiyacın karşılanması için büyük bir sabırla ve özveriyle bekleyen bölge esnafımıza ve vatandaşlara gönülden teşekkür ediyoruz. Her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır. Bu hafta içinde projeyi kente giriş ve çıkışların yoğun olarak yapıldığı Adnan Menderes ve Orhan Gazi Caddemize iki yönlü olarak trafiğe açıyoruz. Biz inanıyoruz ki şehir için büyük öneme sahip olan Sakarya Köprülü Kavşağı sayesinde kentin merkez trafiğini büyük ölçüde rahatlatmış olacağız. Tüm hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.