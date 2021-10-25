Başkan Yüce Sakarya’ya değer katacak unvan için Danimarka’da

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından dünyada sayılı şehre verilen ‘Bisiklet Kenti’ unvanını resmi olarak almak için Danimarka’nın Odense şehrine gitti.

Sakarya, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından dünyada sayılı ülkeye verilen ‘Bisiklet Kenti’ unvanını almaya hak kazandı. Bisiklet yatırımları, bisiklet yolları-istasyonları ve Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi Ayçiçek Bisiklet Vadisi ile bu alanda dünyanın önemli merkezlerinden biri haline gelen Sakarya, artık ‘Bisiklet Kenti’ olarak anılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Büyükşehir bürokratları, MTB Maraton Dünya Şampiyonası ve BMX Supercross Dünya Kupası gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yapan Sakarya’nın unvanını resmi olarak almak için Danimarka’ya gitti. Başkan Yüce, Odense şehrinde UCI’nin üst düzey yetkilileriyle bir araya geldi. Bisiklet üzerine önemli temaslarda bulunan Yüce, 26 Ekim Salı günü bir otelde gerçekleştirilecek törenle unvanı alacak.

Başkan Yüce, yapılacak kongrede sadece Sakarya’yı değil, bu alanda bir ilk olma özelliğiyle Türkiye’yi temsil edecek. Programda Sakarya ile birlikte İtalya’dan Val Di Sole, Avustralya’dan Wollongong ve Kozey Karolina’dan Fayettevilla ‘Bisiklet Kenti’ unvanını alacak. Yapılacak tören, Sakarya’nın takip edebilmesi için saat 10.30’da canlı olarak yayınlanacak.