Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mart ayı meclisinde tarımsal üretim projeleriyle Sakarya’nın kazandığı ivmeyi anlattı. Seracılık, tarımsal üretim, hayvancılık damızlık üretimi ve çiftçiye destek anlamında yürütülen projeleri anlatan Yüce, üreten ve kazandıran bir kenti inşa ettiklerini söyledi. Başkan Yüce, “Tarımla gelişen, büyüyen Sakarya’yı geleceğin Türkiye’sine hazırlıyoruz. Seracılık merkezi, damızlık hayvan tesisi, üretim alanları, kenevirle Sakarya’nın tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandıracağız” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yapılan toplantıya Başkan Ekrem Yüce başkanlık etti. Meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve bürokratların hazır bulunduğu meclis toplantısında 8 ilave madde ile birlikte 40 gündem maddesi karara bağlandı. Yatırım ve hizmet anlamında önemli konuların değerlendirildiği meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, vizyon olan tarımsal projeleri anlattı. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Damızlık Manda Yetiştiriciliği Tesisi, İstiridye Mantarı Üretim Tesisi, Uygulamalı Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projelerinden bahseden Yüce çilek, safran, mantar, kenevir, kozmetik ürünlerin üretiminde gelinen noktayı anlattı. Ayrıca bal, süt ve ‘sıfır atık’ sloganıyla atıklardan yapılan aksesuar üretimlerine değinen Yüce, kadın istihdamı için kurulan ‘Hanımeli Pazarlarını’ anlattı. Yüce, tarımla üreterek kazandıran ve kent profili oluşturarak Sakarya’yı hayata geçirdikleri projelerle geleceğin Türkiye’sine hazırlayacaklarını vurguladı.

“Hayatı kolaylaştıran projeleri hayata geçirdik”

Yüce, 2019 yılından bu yana vatandaşların hayatını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak görevde bulunduğumuz iki buçuk yıllık süreçte hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına pek çok projeyi hayata geçirdik. Bu süreçte sizlerin de desteğiyle Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve bağlı birimlerimiz ve SASKİ, Belpaş, Fidan Aş, Sera Aş gibi tüm iştiraklerimizle gündüz gece demeden hemşerilerimizin hizmetinde olduk. 2019 yerel seçimlerinde hemşerilerimize vadettiğimiz projelerimizden biri de Tarım AŞ’yi kurmaktı. Bu sayede şehrimizin tarımsal kalkınma hamlelerini modern anlayışla hayata geçirmeyi planlamıştık. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu konu üzerindeki çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve projelerimizi Seracılık Ticaret AŞ ismi etrafında şekillendirdik. Çok şükür Allah’a ki 24 Nisan 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ve himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Seracılık Ticaret A.Ş.’yi kurduk. Yaklaşık iki yıldır da Sera AŞ bünyesinde pek çok projeyi gerçekleştirdik Tarımla gelişen, büyüyen Sakarya’yı geleceğin Türkiye’sine hazırlıyoruz” dedi.

“Dünyanın en modern seracılık örneği “

Seracılık Mükemmeliyet Merkezi’nde dünyanın en modern seracılık uygulamasını Türkiye’ye tanıtacaklarını ifade eden Yüce, “Akyazı’da 53 bin metrekare alan üzerinde Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteği ile bir sera kuruyoruz. Kurduğumuz tesisle örtü altı tarım konusunda dünyanın en modern örneklerinden birini sunacağız. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi Projesi kendi alanında Türkiye’de bir ilktir. Paydaşlarımızla birlikte bu merkezde ARGE, eğitim, danışmanlık, üretim ve pazarlama konularında faaliyet göstereceğiz. Üniversiteler ve araştırma enstitüleriyle beraber çalışacağız. Tesis sayesinde tarım potansiyelimizi ve doğal kaynaklarımızı etkin bir biçimde kullanacağız. Proje için öncelikle 27 dekarlık bir alanda örnek bir sera inşa ettik. Bu seranın 25 dekarında başta salkım domates ve pembe domates olmak üzere domates çeşitleri üreteceğiz. 2 dekarlık alanda da paketleme ve otomasyon sistemleri kuracağız. Serayı jeotermal enerjiyle ısıtacağız. Burada otomasyon sistemli, aydınlatmalı ve karbondioksit uygulamalı bir teknikle topraksız tarım yapacağız. Sera içerisindeki tozlaşmayı bambus arılarıyla yapacak ve böylece biyoçeşitliliği sağlayacağız. Seracılık Mükemmeliyet Merkezinde yıl boyu üretimi hedefliyoruz. Serada kullanacağımız fidelerin üretimine başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde hep birlikte fidelerimizin dikimini gerçekleştirecek ve üretime başlayacağız. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi sayesinde üreticilerimize örnek olacak ve Sakarya’nın tarımsal üretimine farklı bir soluk kazandıracağız” diye konuştu.

“Topraksız ve örtülü tarım tekniğiyle kazanacağız”

Topraksız ve örtülü tarım tekniğiyle şehirdeki tarıma elverişsiz alanları değerlendireceklerini söyleyen Başkan Yüce, “Peki bunu nasıl sağlayacağız? Bir kere topraksız tarım sistemi sayesinde şehrimizdeki tarıma elverişsiz alanların nasıl değerlendirileceğini ve üretime dâhil edilebileceğini hemşerilerimize göstereceğiz. Örtü altı üretim sayesinde hızlı ve erken üretim modelini üreticilerimize tanıtacak ve yılda birden fazla ürün alabileceğiz. Hastalıktan ari üretimin hangi koşullarda sağlanabileceğini gösterecek ve zayiatı ya da fireyi en aza indireceğiz. Her şeyden öte su tasarrufu sağlayacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımsal üretime entegre edilebileceğini göstereceğiz. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi devasa bir seradan bahsediyoruz. İçerisinde iş makinelerinin hareket edebileceği bir yapıyı konuşuyoruz. Teknolojik sistemlerle iklimlendirilen, üretimin her aşamasının takip edildiği bir otomasyon sistemini değerlendiriyoruz. Yani aslında tarımsal üretimde sanayi entegrasyonunu anlatıyoruz. İnanıyoruz ki tüm bu özellikleri sayesinde Seracılık Mükemmeliyet Merkezi şehrimize, ülkemize ve bölgemize örnek olacak bir sistem olacaktır. Az evvel söylediğim gibi önümüzdeki günlerde çalışmalarımız tamamlanacak, fidelerimiz olgunlaşacak ve hep birlikte Seracılık Mükemmeliyet Merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“Kenevir işleme tesisi kuracağız”

Başkan Yüce, yeşil hazine kenevir ile birçok sektöre ürün temin edileceğini vurgulayarak, “Sera AŞ bünyesinde hayata geçirdiğimiz ikinci projemiz Yeşil Hazine: Endüstriyel Kenevir Projesidir. Kullanımı insanlık tarihi kadar eski. Modern dünyada tarım, sağlık, inşaat, sanayi, gıda, petrol sanayi, plastik ürünler sanayisi, tekstil, otomotiv gibi yüzlerce kullanım alanı var. Ülkemizde bu bitkinin üretimi yıllar önce çeşitli siyasi sebeplerle yasaklanmıştı. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ufku sayesinde denetimli ve kontrollü bir şekilde yeniden üretilmeye başlandı. Biz de Sakarya olarak geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım Bakanımızdan aldığımız özel izinle Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2020 yılında 100 dekarlık bir alanda bu bitkinin üretimine başladık ve 2021 yılında üretimimizi 500 dekara çıkarttık. Amacımız nihai noktada bu ürünü sözleşmeli üretim modeli ile çiftçilerimizin de üretebilmesini sağlamak. Bu amaçla ülkemizde başka bir örneği olmayan endüstriyel kenevir işleme tesisini Sakarya’mızda kurmak için çalışmalarımıza başladık. Yine yerli ve yabancı yatırımcılarla işbirliği halinde elde edeceğimiz ürünlerin iç ve dış piyasaya sunulabilmesi için pazar araştırmalarına başladık. Bahsettiğim bu çalışmalarımız sürerken üretimimizi kendi imkânlarımızla nasıl değerlendirebileceğimiz konusunda da bazı çalışmalarda yürüttük. Önce kenevirden yağ, sabun ve keçe ürettik. Daha sonra kaliteli bir lif ürettik ve bu lifi elyafa dönüştürmek üzere sistemimizi kurduk. Kurduğumuz sitem sayesinde kenevir elyafından iplik üreteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Damızlık Manda Yetiştiriciliği Tesisi”

Damızlık manda yetiştirmek için kurulacak tesisten bahseden Başkan Yüce, “Sera AŞ bünyesinde yürüttüğümüz üçüncü projemiz, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ve Manda Çiftliği Projesidir. Sakarya’da manda üretimi az da olsa yıllardan beri varlığını sürdürüyor. Ancak bu üretim geleneksel usullerle yapılıyor ve harcanan emeği karşılamıyor. Bu üretimi modern imkanlarla ele aldığımızda ve işlenmiş ürün çeşitliliğini artırdığımızda buradan elde edeceğimiz gelir ciddi bir ekonomik katkıya dönüşüyor. Bu ekonomik katkıyı sağlamak amacıyla Sera AŞ öncülüğünde faaliyet gösterecek Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğini kurduk. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle Sakarya manda yetiştiriciliği konusunda pilot şehir oldu. Ardından 165 baş manda kapasiteli ve hastalıktan ari bir çiftlik kurduk. Burada yetiştirdiğimiz mandaları bakanlığımızın hibelerinden yararlanan çiftçilerimize veriyor ve şehrimizdeki manda yetiştiriciliğini yaygınlaştırıyoruz. Projenin ikinci aşaması olan üretilen ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda da bir manda sütü işleme tesisi kuracağız. İlk etapta Abalı’da 52 bin 720 metrekare alan üzerinde modern bir entegre işleme tesisi kuruyoruz” dedi.

“Vadide yetişen ürünlerin yüzde 90’ını ihraç ediyoruz”

Bunların yanı sıra salep, safran, çilek ve kozmetik ürünler üretimine hız verdiklerini belirten Başkan Yüce teknik detaylara yer verirken, “2020 yılında nesli tükenmekte olan salep bitkisi üretimine başladık. Kültür Ortamında Salep Yetiştirilmesi ve İşlenmesi projesi kapsamında kuracağımız salep işleme tesisine hammadde temini sağlayacak, Sera AŞ üzerinden yürüteceğimiz sözleşmeli tarımsal üretim modeli ile de üretim alanlarını genişleterek çiftçilerimize öncü olacağız. Tarihi, Mezopotamya medeniyetine kadar uzanan ve bilinen en eski kültür bitkisi olan Safran, en pahalı baharatlar arasındadır. Safran’ı şehrimize tanıtmak amacıyla 2020 yılında Alancuma’da 10 bin safran soğanının dikimini gerçekleştirdik. Şehrimizin iklimine ve toprak yapısına uygun; katma değeri yüksek ürünlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için yürüttüğümüz diğer projemiz de çilek yetiştiriciliğidir. Çilek Yetiştiriciliği Projesi için Pamukova Bakacak mahallesinde 18 bin 400 metrekare alana çilek dikimini gerçekleştirdik. Bu sezon da verimimizi korumak ve artırmak için üretim sahamızı hazırlıyoruz. Biliyorsunuz kurumumuz bünyesinde Sera AŞ’nin yanı sıra bir de Fidan AŞ isimli bir iştirakimiz var. Bu iştirakimizin faaliyetlerinden biri de Sakarya Botanik Cennet Vadisi. Burada milyonlarca tıbbi ve aromatik bitki üretiyoruz. Vadide yetiştirdiğimiz ürünlerin yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ediyoruz. Bu laboratuvar sayesinde vadide yetişen ürünlerden sabun, kolonya, parfüm, krem gibi kozmetik ürünler üretiyoruz. Cilde iyi gelen ve beden sağlığını koruyan bal, propolis, zeytinyağı ve kenevir yağı içeren sabunlar üretiyoruz” diye konuştu.

“İstiridye Mantarı Üretim Tesisi”

Yüce, açılacak İstiridye Matarı Üretim Tesisi’nde en leziz mantarları üreteceklerini ifade ederek, “Dünyada kültürü yapılan mantarlar arsında önemli bir yere sahip olan istiridye mantarı, barındırdığı protein oranı, insan sağlığına katkısı ve lezzeti sayesinde son yıllarda oldukça popüler bir ürün haline geldi. Bu mantar türünü şehrimizde üretip bölgemize, ülkemize ve dünyaya pazarlamak için gerekli çalışmalara başladık. Küçükesence Mahallesinde bin 500 metrekare alan üzerine kurulu mantar üretim tesisini, istiridye mantarı üretim tesisi olarak yeniledik. Kompostlarımızı yerleştirdik ve üretime başladık. Üretim alanlarını genişletme çalışmalarımız da devam ediyor. Küçükesence’deki tesisimize ilave olarak 2 üretim çadırı, 1 soğuk hava deposu yapıyoruz. Ayrıca Sakaryapark karşısında paketleme ve tadım kafeteryalarının bulunduğu bir istiridye mantarı üretim tesisi projesinin hazırlık aşamasını tamamladık. İhale sürecini tamamladıktan sonra çalışmalarına başlayacağız. İstiridye Mantarı üretiminden elde edeceğimiz tecrübeyi üreticilerimizle de paylaşacağız” şeklinde konuştu.