Başkan Yüce’ye şehir otelcilerinden yılın spor turizmi ödülü

Sakarya şehir otelcileri 2021 yılında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar dolayısıyla spor turizmi ödülünü Başkan Ekrem Yüce’ye takdim etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konaklama sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Arifiye ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşen buluşmada Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Sakaryalı spor insanı Tuncay Şanlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Süleyman Acar, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Arif Özsoy, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Cevat Ekşi, Büyükşehir bürokratları, otel genel müdürleri ve temsilcileri yer aldı. 2021 yılında Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları dolayısıyla konaklama sektörü temsilcileri tarafından Başkan Ekrem Yüce’ye ‘Yılın Spor Turizmi’ ödülü takdim edildi.

Danimarka’da Sakarya’ya verilen ‘Bisiklet Şehri’ ünvanının takdim töreninin izlenmesiyle başlayan programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, “Cennetten bir köşe olan Sakarya için en iyi ne ise onun peşindeyiz. Bakanlığımız tarafından da Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruldu. Valimizin olurları ile de İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunu kurduk. Sakarya turizminde de güzel şeyler oluyor. Taraklı kırsal turizm alanı olarak seçildi. Dünya standartlarına sahip tesiste yıl içinde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlardan gururlandık. Sakarya Bisiklet Şehri ilan edildi. Karadeniz’de Pedal Çevirelim projesi de devam ediyor. Başkanımız Ekrem Yüce’ye şahsım, kurumum, kurulumuz ve sektör temsilcileri adına teşekkür ediyorum” dedi.

Şehrin avantajları marka değerine katkı sunuyor

Konaklama sektöründe hizmet sunan otel katılımcılarına nazik düşünceleri ve ödülleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, “İlk günden bu yana şehirlerin yarışması gerektiği kanaatimi her fırsatta ifade ediyorum. Bir şehir kendi kendine model ve marka olmuyor. Bir şehrin avantajları o şehri marka sahibi kılıyor. 3 temel noktada olmazsa olmazları gerçekleştirmesi gerekiyor. İlk noktamız eğitim. Bir şehir bilimi ile dünya markası olabilir. Bir diğer noktamız ise ekonomik ve kültürel değerler. Ekonomik ürünlerin özdeşleştiği şehirler, o şehrin ekonomik değerleridir. Kültürel değerleri de aynı bakış açısıyla değerlendirebiliriz. Üçüncü nokta da spordur. Marka şehir olmak için spor da önemli bir yere sahiptir. Dünyada bazı takımlar şehirlerin önüne geçmiş, akıllara spor alanında var olan takımları gelmiştir” diye konuştu.

Sakarya spor insanları yetiştirmeye devam edecek

Sakarya’nın sporda çok değerli isimler yetiştirdiğini ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Mete Gazoz, Kenan Sofuoğlu, Tuncay Şanlı, Enes Erkan, Toprak Razgatlıoğlu şehrimizin yetiştirdiği değerli isimler arasında yer alıyor. Farklı branşlarda elde ettikleri şampiyonluklara hamdolsun yeni isimler dahil oluyor. Güreşte, judoda ve diğer branşlarda uluslararası başarılar elde eden bir Sakarya var. Spor kulübümüzün bünyesinde 24 branşta 2 bin 700 sporcumuz var. 40’a yakın antrenörümüz var. İnşallah daha nice sporcular yetiştirecek, sporda marka şehir olmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Bisiklette Sakarya dünya markası oldu

Sakarya’nın Türkiye’de ‘Bisiklet Şehri’ olan tek şehir olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Başkan Ekrem Yüce, “Hamdolsun Sakarya’mız bu alanda marka şehir oldu. Spor otoritelerinin takdirini toplayan bir organizasyon icra ettik. 30 ülkeden binlerce kişi organizasyonun takibi için Sakarya’ya geldi. Avrupa’nın tek, dünyanın sayılı bisiklet tesislerine sahibiz. Velodrom projemizi de hazırladık. Bu projemizi de hayata geçirdiğimiz takdirde Sakarya bisiklet sporunun dünyadaki en kapsamlı şehri olacak. Bu şehrin turizm konusunda daha da ileriye gitmesi, sporda adını en iyi şekilde duyurması için hep birlikte gayret göstereceğiz. Biz şehrimizin, hemşehrilerimizin hizmetkârıyız. Derdimiz, düşüncemiz Sakarya’nın daha iyi noktalara ulaşmasıdır. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla sizlerden şehrimizin menfaati için gelecek tüm önerilere açığız. Birlikte Sakarya’yı turizm alanında daha iyi noktalara ulaştıracağımıza inanıyor, şehrimize kattığınız değer için şükranlarımı sunuyorum. Nazik davetiniz, spor turizmi ödülünüz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.