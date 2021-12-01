Bestekar Amir Ateş Orhangazi Kültür Merkezi’ndeydi

Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği bestecisi, Mevlidhan Amir Ateş, Adapazarı Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinliklerinin son etkinliğinde sevenleriyle buluştu. Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda sanatsever katıldı.

Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği besteleriyle binlerce çalışmaya imza atmış usta sanatkar Amir Ateş Adapazarı Kasım Kültür Sanat Etkinliklerinin son konuğu oldu. Emin Ongan ve Yesâri Asım Arsoy gibi üstatlardan dersler alan Ateş, birbirinden güzel eserleri Adapazarılılar için seslendirdi. Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Çelikel, konser sonunda Mevlidhan Ateş’e teşekkür ederek hediye takdim etti.