Bilinçli Gençlik Seminerinde ‘Upshift’konuşuldu

SUBÜ tarafından öğrenci topluluklarına yönelik olarak düzenlenen ‘Sosyal Uyum ve İnovasyonda Bilinçli Gençlik’ başlıklı seminerle ‘Upshift’ programına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ‘Sosyal Uyum ve İnovasyonda Bilinçli Gençlik’ başlıklı bir seminer düzenlendi. Sosyal Çalışmacı ve Upshift Programı Eğitmeni Burcu Keskin Alınlı’nın konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Temsilciliği arasında 2021 yılında başlatılan proje kapsamında ’Ergenler ve Gençler İçin Tamamlayıcı Beceri Geliştirme Fırsatlarına Erişimin Artırılması’ başlığı altında uygulanacak olan ‘Upshift’ programına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

‘Upshift’ programı; inovasyon ve girişimcilik temelli, toplumsal sorunlara çözüm odaklı, sosyal etki oluşturacak bu etkiyi görmeyi sağlayacak, istihdam ve sürdürülebilir geçim kaynakları için artan fırsatları ortaya koyacak olan bir program olarak değerlendiriliyor. Programa ilişkin Sakarya’da öğrenciler arasındaki ilk tanıtım söz konusu seminerle gerçekleştirildi.