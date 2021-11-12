“Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çektiler

İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi Sakarya’da da “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganı ile emniyet kemerine farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı’nda “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte araç sürücüleri uyarıldı. Gerçekleşen etkinliğe Vali Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu katıldı. Vali Kaldırım, bulvar üzerinde polis ekiplerince durdurulan araçlardaki vatandaşlara emniyet kemerinin önemini hatırlatarak bilgilendirme broşürü, maske ve fidan verdi. Araçlara binilir binilmez emniyet kemeri takmaları çağrısında bulunan Kaldırım, vatandaşların bu konuda birbirini uyarması gerektiğini aktardı.