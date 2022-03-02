‘Bisikleti Dostu Sakarya’yı kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kurumlarla ortak başlatılan ‘Bisiklet Dostu Sakarya’ temalı resim yarışmasında, konuyu en iyi anlatan 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sportif ve sosyal faaliyetlerine, birbirinden farklı organizasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Spor Daire Başkanlığı, Sakarya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlenen yarışmada 4’üncü sınıf öğrencilerine bisiklet hediye edilecek. ‘Bisiklet Dostu Sakarya’ temalı yarışmada, öğrenciler çizdikleri resimle konuyu anlatacak. Bisiklet ve Sakarya konularını kağıda en iyi işleyen 5 öğrenciye bisiklet ve kask hediye edilecek. Yarışmaya sadece 4’üncü sınıf öğrencileri katılabilecek.

Yarışmanın detaylarına ilişkin açıklama yapan Spor Daire Başkanlığı, “Öğrencilerimizi birbirinden güzel, öğretici ve geliştiren yarışmalarda buluşturmaya devam ediyoruz. Kentimizdeki eğitim kurumlarımızda paydaşlarımızla birlikte yeni bir yarışmaya daha başladık. Şehrimizin özellikle son yıllarda ön plana çıktığı bisiklet dostu unvanıyla ilgili en iyi resmi çizen öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz. Yarışmanın şartnamesi okul müdürlüklerine gönderilecektir. Tüm çocuklarımıza başarılar” denildi.