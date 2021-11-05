Bu evi gören dönüp bir daha bakıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde yaptığı ‘Ters Ev’ projesi tamamlandı. Projeyi inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mıza daha önce olmayan, turizm trendini yakalayan yeni ve farklı projelerle kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehre sosyal ve kültürel anlamda farklı projeler kazandırmaya devam ediyor. Şehir genelinde vatandaşların güzel vakit geçirebileceği, vatandaşın sosyalleşmesini sağlayacak çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Sakarya Millet Bahçesi içerisinde belediyenin ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle başlattığı ‘Ters Ev’ projesinde inşa çalışması kısa sürede tamamlandı. Evin dış ve iç dekorasyonu, mobilya ve aksesuar montaj işlemi bitti. Çevre düzenlemelerinin ardından ev ziyarete açıldı. Kentin merkezinde ters bir yapının olduğunu görenler, ziyaret edip projeyi yakından inceledi. Evin içerisinde bulunan ters oturma odası, çocuk odası ve salonda, ters görünümde olan eşyalar ziyaretçilerin beğenisini kazandı. 190 metrekarelik alana inşa edilen projenin açılışı ise 8 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Projenin son halini inceleyen Başkan Erkem Yüce, kentin sosyal yaşamına yeni ve dikkat çekici projeler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, “Dünyanın incisi güzel Sakarya’mıza daha önce benzeri olmayan, turizm trendini yakalayan, yeni ve farlı projeler kazandırmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz ters görünümlü ev projemiz ‘yap-işlet-devret’ usulü ile tamamlandı. Kısa sürede montajımız bitti ve dikkat çeken bu proje ziyarete açıldı. İçeriye girenler, eşyaların ve tüm malzemelerin ters olması karşısında önce şaşırıyor ancak ciddi manada beğeniyorlar. Burada binlerce vatandaşımızın güzel anılar biriktireceğini ve bu evin her bir hemşerimizin hatırasında, fotoğraflarında yaşayacağına inanıyorum. 8 Kasım’da açılışımızı yapacağız inşallah, tüm vatandaşlarımızı bekleriz, hayırlı olsun” dedi.