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Büyükşehir 24 saat kar nöbetinde

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla tüm bölgelerde görevlendirmelerini yaparak kar nöbetine başladı.

Büyükşehir 24 saat kar nöbetinde
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının başlamasıyla tüm bölgelerde görevlendirmelerini yaparak kar nöbetine başladı.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilere göre bu gece ve önümüzdeki günlerde de etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili görevlendirmelerini yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekibi 52 araç ve 88 personel ile birlikte belirlenen noktalarda kar nöbetine başladı. Serdivan, Adapazarı, Erenler, Arifiye gibi merkez ilçelerde de etkili olması beklenen kar yağışının trafikte ve hayatın her alanında meydana getirebileceği olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Yağışın etkisini artırması ve buzlanmaya sebep olması ihtimaline karşı ise tuzlama işlemi için hazır bekleniyor.

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