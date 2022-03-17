Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’ni kahramanlık türküleriyle hatırlayacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikler 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri ile devam edecek. 18 Mart’ta AKM’de sahnelenecek ‘Çanakkale Kahramanlık Türküleri Konseri’ ile kahramanlar türkülerle hatırlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’ne özel programlarla devam edecek. AKM’de düzenlenecek resim sergisinin ardından başlayacak konserde vatandaşlarla birlikte türkülerle 18 Mart Şehitleri anılacak. 18 Mart Cuma günü düzenlenecek ‘Çanakkale Kahramanlık Türküleri Konseri’ programında kahramanlık nameleri ile birlikte kahramanca mücadele eden askerler hatırlanacak.

Prof. Dr. Ferdi Koç’un hazırladığı ve Prof. Dr. A. Hakkı Turabi’nin solistliğini yapacağı konsere tüm vatandaşlar davet edildi. Programla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak kahramanlarımızı en iyi şekilde hatırlamak ve kahramanlıklarını yeni nesillere anlatmak için farklı programları vatandaşlarımızla buluşturacağız. O günleri hissetmek ve yaşanılanlara en iyi şekilde tanıklık etmek için kahramanlar için yazılmış namelere eşlik edeceğiz. 19.30’da düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.