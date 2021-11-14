Büyükşehir Belediyesi usta yazarı okuyucularıyla buluşturacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri 15 Kasım Pazartesi günü yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in ‘Başarı Bedel İster’ isimli konferansı ile devam edecek. AKM’de gerçekleştirilecek etkinliğe kültür ve sanatsever vatandaşlar davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri ‘Başarı Bedel İster’ isimli konferans ile devam ediyor. Yazar Prof. Dr. Nurullah Genç’in konuk olacağı konferans 15 Kasım Pazartesi günü saat 19.00’ da AKM’de gerçekleştirilecek. Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Usta yazarın Başarı Bedel İster adlı kitabının konuşulacağı ve okuyucuyla buluşacağı etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir. Kültür ve sanat dolu kasım ayında birbirinden değerli etkinlikleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.