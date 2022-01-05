Büyükşehir bisiklet yollarını kış programıyla yaza hazırlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi mevcut bisiklet yollarının bakım ve onarımlarının yapılarak yaza hazırlanması ve yeni yapılacak bisiklet yollarıyla entegrasyonunun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi adına kış bakım programı geliştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni kurulan Bisiklet Yolları Yapım, Bakım, Onarım ve İşletme Müdürlüğü tarafından bisiklet yolları entegrasyonunun sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi adına kış bakım programı geliştirildi.

Mevcut bisiklet yollarının bakım ve onarımlarının yapılıp, bisiklet severler için daha konforlu hale getirilerek yaza hazırlanması ve yeni yapılacak bisiklet yollarıyla entegrasyonunu sağlayacak kış programı kapsamında Ocak ayında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda bulunan bisiklet yolu, 2. Caddenin birleştiği noktaya kadar sağlı sollu Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından temizlenecek. Temizlik ekipleri çalışmaları sonrasında Serdivan AVM önünden Eski Kazımpaşa Caddesi üzerindeki bisiklet yolları ve son olarak da Çevre Yolu üzerine bulunan bisiklet yollarının temizlik, bakım ve onarımları yapılacak. Ekipler kış programı kapsamında her ay belirlenecek güzergâhlarda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam edecek.