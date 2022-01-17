banner4556

Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor

banner4336

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor.

Büyükşehir Hentbol Takımı liderliğini koruyor
banner4582

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor.

banner4575

Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, 2021-2022 Hentbol 2. Lig’de galibiyetlerine devam ediyor. Ligde ilk 4 haftayı galibiyetle kapatan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, ligin 5’nci haftasında konuk olduğu Pendik Hentbol Spor Kulübü’nü 36-30’luk skorla mağlup ederek puanını 10’a çıkardı. Yoluna namağlup lider olarak devam eden Büyükşehir Hentbol Takımı, 6 Şubat Pazar günü lig ikincisi 1954 Hendek Spor ile karşılaşacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
’Bizim kızlar’ Eskişehir deplasmanda puansız...
’Bizim kızlar’ Eskişehir deplasmanda puansız...
  1. BİLECİK

banner3841

banner4586

banner4577

banner4321