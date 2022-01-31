Büyükşehir kültür sanat etkinliklerinin konuğu Dursun Ali Erzincanlı

Yıllardır şehrin kültür etkinliklerine yön veren Büyükşehir Kültür Sanat Etkinlikleri ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile kaldığı yerden devam ediyor. 2 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek şiir dinletisi kültür sanat programlarının adresi olan AKM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür etkinlikleri, Şubat ayında da dolu dolu devam ediyor. Şehirde ses getiren etkinliklere imza atan Büyükşehir Belediyesi, Dursun Ali Erzincanlı ile Şubat kültür sanat takvimini başlatıyor. 2 Şubat Çarşamba günü AKM’de ‘En Sevgiliye’ isimli şiir dinletisi ile kültür sanat dostlarıyla buluşacak olan Erzincanlı’nın programı saat 19.00’da başlayacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca tüm kültür sanat dostları programa davet edildi.