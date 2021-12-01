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Büyükşehir vektörlerle mücadeleyi yıl boyu sürdürüyor

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kışlak alanlarda ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Büyükşehir vektörlerle mücadeleyi yıl boyu sürdürüyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kışlak alanlarda ilaçlama işlemleri gerçekleştiriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, hastalık taşıyıcı haşerelere karşı yürüttüğü etkin çalışmayla vatandaşların sağlıklı ve konforlu yaşam sürdürmelerine katkı sağlıyor. Yaz ayları boyunca sivrisineklere karşı yapılan çalışmalar, kış mevsiminin gelmesiyle kışlak alanlarda gerçekleştiriliyor. Yapılan ilaçlamaların yanı sıra farelerle mücadele de şehir genelinde devam ediyor.

SAÜ ve SUBÜ ile vektörlerle mücadelede protokol imzalayan Büyükşehir Belediyesi, yürütülen çalışmaları bilimsel veriler ışığında etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştiriyor. Yapılan açıklamada, ilçe belediyeleri iş birliğiyle yapılan koordineli çalışmalar ile vektörlerle etkin mücadelenin devam edeceği ifade edildi.

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