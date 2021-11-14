Büyükşehir yaşlıların hayatının her alanında yanında

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Merkezi (YADEM), yaşlıların yanında olarak hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalarını sürdürüyor. 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik verilen evde temizlik hizmetleri sayesinde yaşlıların yüzü gülüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlıların hayatını kolaylaştıracak çalışmalarını her alanda sürdürüyor. 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik verilen evde temizlik hizmeti sayesinde ev işlerinde zorlanan ve yaşı itibariyle sağlığının temizliğe el vermediği yaşlıların yüzü gülüyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak başımızın tacı olarak gördüğümüz yaşlılarımızın hayatını kolaylaştıracak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temizlik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal projelerimizle de 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sosyal hayatına etki edecek çalışmalar yürütüyoruz. Yaşlılarımızın evini ‘Evde Temizlik’ hizmetleri kapsamında temizleyerek sağlıklı ve yaşanabilir hale getiriyoruz. Yaşlı vatandaşlarımızın evlerine giden ekiplerimiz burada halıların süpürülmesi, yerlerin silinmesi, bulaşıkların yıkanması, çamaşırların ve tüllerin yıkanması, tuvalet ve banyonun temizlenmesi gibi işlemeleri gerçekleştiriyorlar. Yaşlılarımızın yanında olmaktan onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.