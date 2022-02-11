Büyükşehir, yeni depo, arşiv binası ve 8 milyon liralık 2 kanal aracını hizmete aldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Arifiye ilçesinde 133 bin metrekarelik 2 bin ürün kapasiteli depo, gelecek 30 yılı garantileyen arşiv binası ve maliyeti 8 milyon TL olan 2 kombine kanal aracını hizmete aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, halka hizmet noktasında sürekli olarak yeni projeler geliştiriyor, yeniliği yakalıyor ve güçlü kadrosuyla gündüz-gece demeden çalışıyor. Bu noktada son dönemde yaptığı hizmetlerle şehrin altyapı ve üst yapısının güçlenmesini sağlayan Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (SASKİ) araç, personel ve sistem ağı güçleniyor. SASKİ faaliyetleri için, ihtiyaç duyulan bir yatırım da Hanlıköy Mahallesi’nde yapıldı. 133 bin metrekare açık, 85 bin metrekare kapalı alana sahip, 2 bin ürün kapasiteli olan ve tüm malzemelerin bakımı için hazırlanan depo hizmete alındı. Bunun yanında piyasa değeri 8 milyon TL’den fazla olan 2 kombine kanal aracı ile kurumun gelecek 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir arşiv binası kazandırıldı. Yeni yatırımların açılış programına Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile Bitlis Mutki ilçesi Kavakbaşı Belediye Başkanı Veysi Oğuz, Bitlis Güroymak ilçesi Günkırı Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy katıldı. Yüce, katılımcılara yeni depo alanını, arşiv binasını gezdirerek hizmete alınan araçlarla ilgili bilgi verdi.

“Depo alanımız toplamda 2 bin çeşit ürünü aynı anda muhafaza edebilecek kapasitededir”

Açılışta konuşan Başkan Yüce vatandaşa hizmet için projeler üreterek, yeni yatırımlar yaptıklarını belirterek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle birlikte hemşerilerimize hizmet etmek adına gündüz gece demeden gayretle çalışıyoruz. Bir yandan hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak projeler üretiyor bir yandan da şehrimizi yarınların güçlü Türkiye’sine hazırlayacak vizyon projeler geliştiriyor ve yatırımlar yapıyoruz Hayata geçirdiğimiz bu depo sayesinde şehrimizin farklı bölgelerinde bulunan ve zaman zaman kısmi karışıklıklara yol açan depolama uygulamasından kurtulmuş oluyoruz. Bundan böyle tüm ekipmanlarımız aynı yerde olacak ve kolaylıkla bakımı yapılacaktır. Gerekli tedbirlerle de en iyi şartlarda muhafaza edilmiş olacaktır. Hanlı yerleşkemiz, toplamda 133 bin metrekare alan üzerine kuruludur. Bu alanın 85 bin metrekaresi açık depolama alanıdır. Yaptığımız çalışmayla geçmişte 2 bin 300 metrekare olan kapalı hangarımızı genişleterek 5 bin metrekareye çıkarttık. 2 bin paletlik depolama alanımızı 3 bin 250 palete çıkarttık. Depo alanımız toplamda 2 bin çeşit ürünü aynı anda muhafaza edebilecek kapasitededir” dedi.

“SASKİ’nin önümüzdeki 30 yıllık arşiv sorununu ortadan kaldıracak boyutta arşiv binamız oldu”

Yüce, yeni hizmete alınan arşiv binasıyla kurumun gelecek 30 yıllık ihtiyacının karşılanabileceğini ifade ederek, “Bugün sizlere tanıtacağımız bir diğer uygulamamız ise SASKİ arşivinin layıkıyla bir araya getirilmesi olmuştur. Yıllardır yapılan iş ve işlemler sırasında biriken kamuya ait bilgiler çeşitli bölgelerde arşivlenmiştir. Arşivlerdeki bu çeşitlilik zaman zaman malzemenin bakımını ve korunmasını da zorlaştırmıştır. Hanlı’da kurduğumuz profesyonel arşiv sistemi ve inşa ettiğimiz bina sayesinde bundan böyle kamuya dair bilgiler gerektiği gibi arşivlenip muhafaza edilecektir. Kurduğumuz sistem sayesinde SASKİ’nin önümüzdeki 30 yıllık arşiv sorununu ortadan kaldıracak boyutta 80 bin standart klasör kapasiteli ve 540 metrekare alana sahip bir arşiv binamız oldu. Depolama alanı ve arşiv sistemi için toplamda 2 milyon 500 bin lira yatırım yapmış olduk. Depolama alanı ve arşiv bölümü dışında yine Hanlı yerleşkemizde 600 bin liralık yatırımla 300 metrekarelik bir hizmet binası da inşa ettik” diye konuştu.

“2 kombine kanal aracının şu anki piyasa maliyeti 8 milyon lirayı geçiyor”

Şu anki piyasa değeri 8 milyon TL’den fazla olan iki kanal aracını 3 milyon 600 bin TL’ye temin ettiklerini söyleyen Başkan Yüce, “Hasılı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için her daim ekipmanlarımızı yeniliyor, gerekirse kendimiz üretiyoruz. SASKİ olarak 3 milyon 600 bin liraya iki kombine kanal aracını tedarik ettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Kamunun kaynaklarını israf etmeden en verimli şekilde kullanmak adına yaptığımız araştırmalar sonucunda uygun fiyatla tedarik ettiğimiz bu 2 kombine kanal aracının şu anki piyasa maliyeti 8 milyon lirayı geçiyor. Yaptığımız depo ve arşiv binalarının, geliştirdiğimiz depolama ve arşiv sisteminin ve satın aldığımız iki iş makinesinin şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sizleri sevgi ve saygıyla selamlarım” şeklinde konuştu.