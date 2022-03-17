Büyükşehir’den kar uyarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji’nin son raporuna göre etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanmayla ilgili uyarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son tahminlere göre Sakarya çevrelerinde beklenen kar yağışlarının, Cuma günü öğle saatlerinden aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların hafta sonu da etkili olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması, yağışların süreceği yeni haftaya kadar mümkün olduğunca ulaşıma çıkmaması gerekmektedir. Büyükşehir olarak karla mücadele ekiplerimiz hazırdır, rapor alındığı andan itibaren nöbetimiz başlamıştır. 7/24 görev başındayız” denildi.