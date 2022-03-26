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Çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde inşaatta çalışan 50 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde inşaatta çalışan 50 yaşındaki işçi, dengesini kaybetmesi neticesinde 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi Değirmen Sokak üzerinde meydana gelen olayda, inşaatta çalışan Erdal A. (50) bir anlık dikkatsizlik neticesinde yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı iskeleden yere düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri ise konuya ilişkin inceleme başlattı.

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