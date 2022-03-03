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Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk bina yıkıldı

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Serdivan’da can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk bina yıkıldı
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Serdivan’da can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

Köprübaşı Mahallesi’ndeki uzun zamandır kullanılmayan, imar yönünden ömrünü tamamlayan, can ve mal güvenliğini tehlikeye atan metruk bina yıkıldı. Belediye meclisinden çıkan yıkım kararının ardından Serdivan Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde yapılan işlemlerde çevre güvenliği sağlanırken, yıkımın gerçekleştiği sokak ise geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

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