Çanakkale şehitleri Karasu’da dualarla anıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’nın Karasu ilçesinde anma programı düzenlendi.

Karasu Kaymakamlığı önüne gerçekleştirilen programa; Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Cumhuriyet Savcısı Musab Toygar, gaziler, sağlık çalışanları ve öğrenci grupları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu ile devam etti. Program; şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz, komiser İsmail Canavar ve İpsiz Recep’in kabir ziyaretleri ile şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılmasıyla son buldu.