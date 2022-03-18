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Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı Kocaali’de dualar ve gösterilerle anıldı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’nın Kocaali ilçesinde anma programı düzenlendi.

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı Kocaali’de dualar ve gösterilerle anıldı
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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya’nın Kocaali ilçesinde anma programı düzenlendi.

Kocaali Kaymakamlığı önüne gerçekleştirilen programa; ilçe Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, çelenk sunumunu ile devam etti. Program; sinevizyon gösterileri, Çanakkale zaferi konulu gölge oyunu, tiyatro gösterileri sonrasında son buldu.

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