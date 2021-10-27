Çocuk Akademisi’nde yeni dönem heyecanı

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 3-12 yaş arasındaki öğrencileri kapsayan eğitim faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle eğitimlerini dijital ortamda sürdüren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi, 2 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan atölyelerini yüz yüze gerçekleştiriyor. Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nden yapılan açıklamada; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre 2 farklı branşı seçebileceği belirtildi. Altı hafta boyunca devam edecek eğitimlerin, sulu boya, oyuncak, seramik, ebru, pastel boya, baskı, moda tasarım, karakalem, ritim, karikatür atölyesi gibi farklı içeriklerden oluşacağı ifade edildi.