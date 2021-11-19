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Çocuklar için eğlencenin yeni adresi: Serdivan

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Çocuklara yönelik eğitim faaliyetleriyle 2014 yılından bugüne kadar birçok branşta hizmet veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde hafta sonu heyecanı yaşanıyor.

Çocuklar için eğlencenin yeni adresi: Serdivan
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Çocuklara yönelik eğitim faaliyetleriyle 2014 yılından bugüne kadar birçok branşta hizmet veren Serdivan Belediyesi Çocuk Akademisi’nde hafta sonu heyecanı yaşanıyor.

Serdivan Çocuk Bahçesi atölyelerinin yanında yaptığı eğlenceli etkinlikleriyle de 21 Kasım Pazar günü, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde çocuklarla buluşuyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; pandemiden dolayı etkinliklerden uzak kalan çocukların doyasıya eğlenebilecekleri bir program hazırlandığı belirtildi. Pandemi koşullarına uygun hazırlanan programda çocukların güven içinde hissetmeleri için her şey düşünüldü.

21 Kasım Pazar günü, Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat: 14.00’de gerçekleşecek olan programın içeriğinde; çocuk tiyatrosu, çocuk şarkıları, Hacivat-Karagöz ve birbirinden eğlenceli birçok etkinliğin yer alacağı ifade edildi. Katılımın ücretsiz olduğu programa tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

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