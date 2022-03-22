Çocuklarında bahar alerjisi olanlar bu habere dikkat

Bahar aylarına girilmesiyle birlikte çocuklarda görülen alerjik hastalıklara dikkat çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ile kişisel faktörlerin alerjinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını söyledi.

Bahar aylarına girilmesiyle birlikte alerjik hastalıkların toplumda görülme sıklığı artıyor. Özel Adatıp Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Sak, çocuklarda görülen alerjik hastalıklara dikkat çekti. Sak, genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve kişisel faktörlerin alerjinin ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını söyledi.

“Alerjik hastalıkların yüz 100 tedavisinin olmadığını unutmamak gerekir”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erbil Sak, “Başlıca alerjik hastalıklar halk arasında alerjik nezle veya saman nezlesi olarak bilinen mevsimsel alerjik rinit, alerjik konjonktivit, alerjik astım, ürtiker ve egzema olarak sayıla bilir. Alerjinin başlıca belirtileri burun tıkanıklığı veya akıntısı, hapşırma veya öksürük, burun, göz ve kulaklarda kaşınma ile gözlerde kızarıklık ve ödemdir. Alerjik hastalıkların görülme sıklığı açısından ilimiz yüksek riskli bir bölgedir. Polen ve diğer alerjenler özellikle bahar aylarında artış göstermektedir. Alerjik hastalıkların yüz 100 tedavisinin olmadığını unutmamak gerekir. Bir hekim kontrolünde olmak ve alerjik semptomların baskılanmasına yönelik ilaçların kişiye özel ayarlanması önemlidir. Standart alerji ilaçlarının rastgele kullanılmasından fayda görmeyebiliriz. Alerjiyi yok edemediğimize göre alerjenlerden uzak durmak ve kişiye özel alerji ilaçlarının düzenlenmesi önem arz etmektedir” dedi.