Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı çelenk sunumuyla başladı

Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Karasu Kaymakamlığı binası önünde çelenk sunma töreni yapıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Sakarya’nın Karasu ilçesinde de Cumhuriyet Bayramı’nın 98. yılı coşkuyla kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri kapsamında ilçenin kaymakamlık binası önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törene, Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Cumhuriyet Başsavcısı Haluk Çınarbay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, eğitimciler ve öğrenciler katıldı. Programın sunuculuğunu Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Fikriye Yılmaz, tören komutanlığını Karasu İmam Hatip Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni Burak Yaldız üstlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk töreninde, Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı Atatürk anıtına çelenk sundu. Ardından Helvacı, katılımcıların ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kaymakamlık binası önünde başlayan kutlama töreni, 29 Ekim Cuma günü Karasu Şehir Stadı’nda gerçekleştirilecek programlar ile devam edecek.