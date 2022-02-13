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D-100’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

D-100’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

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Kaza, D-100 karayolu Gebeş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan D.Y. (24) idaresindeki 34 ABE 582 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü D.Y. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri konu ile alakalı inceleme başlattı.

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