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D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Sakarya’nın Kaynarca ilçesi D020 karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması neticende meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D020 karayolunda kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesi D020 karayolunda kamyon ile otomobilin çarpışması neticende meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Adapazarı-Kaynarca D020 karayolu Kışla Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinde ilerlemekte olan 54 BE 275 plakalı kamyon ile H.A. idaresindeki 54 TU 036 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü bölgede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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