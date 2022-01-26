Dağcıların 12 kilometrelik kar yürüyüşü

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 30 kişilik doğa tutkunu, bin rakımlı Çamdağı bölgesinde yaklaşık 12 kilometrelik kar yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kocaali’nde ikamet eden doğa tutkunları etkisini gösteren kar yağışı sonrasında ilçenin bin rakımlı Çamdağı bölgesinin yolunu tuttu. Yaklaşık 1 buçuk metreyi bulan karlar arasında keyif yapan 30 doğa tutkunu, yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi. Kestanepınarı merkezinden yürüyüşe başlayan ekip, Çamdağı’nın derinliklerinde yer alan Küçükyayla’ya kadar yürüyerek geri döndü. Doğa tutkunları, her mevsimi farklı güzellikte olan bölgeyi görmeleri için vatandaşları davet etmeyi ihmal etmedi.