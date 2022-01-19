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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı

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Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Taraklı ilçesinde karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek amaçlı 200 kilogram mısır, 200 kilogram ot ve yonca bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayvanlarını unutmadı
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Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Taraklı ilçesinde karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek amaçlı 200 kilogram mısır, 200 kilogram ot ve yonca bırakıldı.

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Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Taraklı ilçesinde yaban hayatını desteklemek amacıyla 200 kilogram mısır, 200 kilogram ot ve yonca bıraktı.

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