Dünya Şampiyonu Erkan sevenleriyle bir araya geldi

Adapazarı Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aynalıkavak Sohbetleri programına katılar Dünya Karate Şampiyonu Enes Erkan gençlere "Spora başlarken önce inanmak gerekir. Kuralları bilmek ve kurallar doğrultusunda yolculuğumuzu belirlemeliyiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu Enes Erkan, Aynalıkavak Sohbetleri programında sevenleri ile buluştu. Erhan Kaytanbay’ın moderatörlüğünü yaptığı programda, hayatını ve anılarını paylaşan Erkan, Adapazarı’nda doğup büyüdüğünü ve şehrini çok sevdiğini dile getirdi.

“Hata yapmamaya çok özen gösterdim”

Dünya ve Avrupa Karate Şampiyonu Enes Erkan, “Şehrimiz beni her zaman inanılmaz şekilde bağrına bastı ve ben de sevgilerine layık olmaya çalıştım. Hata yapmamaya çok özen gösterdim. Sevginin olmadığı yerde başarı olmaz. Ben şehrimi çok seviyorum. Şehrimiz birçok alanda başarılı ama sporu çok özel bir yere koymak gerekiyor. Sporun birçok branşında çok önemli sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonları bu şehirde yetişti. Mücadele etmek bizim genlerimizde var. O ruha sahibiz ve çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Disiplinden taviz vermeden hayata katılmalıyız”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erkan, “Spora başlarken önce inanmak gerekir. Kuralları bilmek ve kurallar doğrultusunda yolculuğumuzu belirlemeliyiz. Disiplinden taviz vermeden hayata katılmalıyız. Sporculuk yaşamımda ve sonrasındaki yaşamımda hep böyle olmuştur. Hayatım boyunca kurallarımdan asla taviz vermedim. Şu anda sporcu kardeşlerimizin çok şanslı olduğunu, birçok fırsatları olduğunu düşünüyorum. Vakit çok ama çok önemli. Vaktimizi doğru harcamalıyız. Araştırmalıyız ve iyi örnekleri takip etmeliyiz. Hayatımızın her döneminde spor muhakkak olmalıdır. Günde 1 saat yürüyüş olsun ama muhakkak olsun” diye konuştu.