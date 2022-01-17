Dünya şampiyonu sevenleriyle buluştu

Dünya Bilardo Şampiyonu Semih Saygıner, katıldığı Aynalıkavak Sohbetlerinde Dünya bilardosuna katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Cesaret, başarısız olmayı göze almaktır" dedi.

1994’te bilardoda ilk dünya şampiyonluğunu kazanan, ‘Bay Sihir’, ‘Türk Prensi’ lakaplarıyla dünyaca ünlenen ve son dünya şampiyonasında başarısını bir kez daha tekrarlayan Sakaryalı bilardocu Semih Saygıner, Adapazarı Belediyesi Kültür Sanat Etkinliklerine konuk oldu. Aynalıkavak Sohbetlerinde sevenleri ile buluşan Saygıner’in program moderatörlüğünü ise muhabir ve spiker olan Erhan Kaytanbay üstlendi. Programa, Başkan Mutlu Işıksu, Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, spor camiasından yöneticiler, muhtarlar ve Saygıner’in sevenleri katıldı.

“Adapazarı’ndan Yetiştim”

Adapazarı hatıralarını anlatarak konuşmasına başlayan Saygıner, “Bu topraklardan, Adapazarı’ndan çıktım ve yetiştim. Adapazarı’mızda olmanın, o hatıraların tadı bambaşka. Eniştenin ayranı, lahmacuncu Ahmet, şehrin çarşısı, sokakları, lezzetine doyulmayan simidi unutmak mümkün değil. En iyi yaptığınız şey nedir derseniz eğer ben bilardo oynamak demem, bir konuda yol almak derim. Ben yol almayı seven bir insanım. Yavaş yavaş deneyimlediklerimden yol aldım. Sadece yetenek değil, algıları açmak, istikrarla çalışmak, çıtayı her daim yükseltmek, yanlışları sorgulamak ve düzeltmek, bunlar çok kıymetlidir. Eğer kendini bir işte yeterli görüyorsan stres yaşarsın. Belirsizlik değildir o korkulan, bilgisizliktir, plansız olmaktır, hazırlıksız olmaktır” dedi.

“Öğrenmeye çok açık bir insanım”

Öğrenmeye açık olduğunu aktaran Saygıner, “Mühim olan bir işte yeterli olmaktır. 7 yıl aradan sonra baktım ki ben öyle değilim. Öğrenmeye çok açık bir insanım. Kendime yüzde yüz objektifim ve yol almak bu şekilde olur, bunu gördüm. Yaşadığınız hayatı birilerine göstermek için yaşıyorsanız hiçbir şey yaşamıyorsunuz demektir. Cesaret, başarısız olmayı göze almaktır. İlk başarısızlığın, başarıya doğru atılan ilk adımdır” diye konuştu.

“Bilardo çok canlı bir spor”

Bilardonun canlı bir spor olduğunu belirten Saygıner, “Bilardo çok canlı bir spor. Yüz binlerce varyasyon ve bu oyun hepimizden büyük. Dünyaya bu bilardoyu yanlış oynuyorsunuz dedim. Dünya bilardosuna katkı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bireysel olarak bir şey başarmak değil, Türkiye için önemli adımlar atabilmektir önemli olan. Bu sporun çok daha ileri noktalara gitmesi için çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.