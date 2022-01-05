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Eğitim gezisi ve ‘İyilik Hareketi’ bir arada

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SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı öğrencileri Taraklı’ya bir eğitimgezisi gerçekleştirdi. Öğrenciler gezinin ardından ‘İyilik Hareketi’ çalışması doğrultusunda diktikleri eşofmanları Yenidoğan Anaokulu öğrencilerine hediye etti.

Eğitim gezisi ve ‘İyilik Hareketi’ bir arada
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SUBÜ Ferizli MYO Moda Tasarımı Programı öğrencileri Taraklı’ya bir eğitimgezisi gerçekleştirdi. Öğrenciler gezinin ardından ‘İyilik Hareketi’ çalışması doğrultusunda diktikleri eşofmanları Yenidoğan Anaokulu öğrencilerine hediye etti.

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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencileri, program başkanı Öğr. Gör. Zehra Vahapoğlu rehberliğinde Taraklı Halk Eğitim Merkezi ve Taraklı Bezi Dokuma Atölyesi’ni ziyaret ettiler. Eğitime katkı amacıyla gerçekleştirilen teknik gezide, geleceğin tasarımcılarına el dokumasının nasıl yapıldığı ve yerel kültürel zenginlikleri kullanarak günümüz modasına uygun sürdürülebilir tasarımlar yapılabileceğine ilişkin bilgiler verildi ve örnekler gösterildi.

Öğrenciler Taraklı’ya ziyaretleri sırasında ‘İyilik Hareketi’ olarak başlattıkları çalışma doğrultusunda Yenidoğan Anaokulu öğrencilerine kendi elleriyle diktikleri eşofmanları hediye ettiler. Milli Eğitim İlçe Müdürü Remzi Şengül, SUBÜ öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek sosyal faaliyetlerin ve şehrin kültürünün tanınmasının önemine dikkat çekti.

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