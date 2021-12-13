Elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek cihaz tasarlandı

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, elektrikli araçların arızalarını anında tespit edebilecek cihaz tasarladı.

Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Serhat Soyhan, farklı mühendislik bölümlerinden öğrencilerin de aralarında bulunduğu 20 kişilik ekibiyle elektrikli araçların satış sonrası servis ihtiyacına yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında, KOSGEB desteğiyle yaklaşık 2 yılda elektrikli araçların arızalarını anında tespit etmeye imkan sağlayan “Motokont” adı verilen cihaz geliştirildi.

Yeni nesil araçların elektrikli veya hibrit olarak yaygınlaşmaya başladığını belirten Prof. Dr. Soyhan “Motokont sayesinde, araçta meydana gelebilecek arızaları online olarak anında ve konum belirterek tespit etmek mümkün olacak. Bunu kullanabilecek kişileri de eğiterek istihdama da katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Gelecekte karşılaşacağımız elektrikli araç teknolojisine bugünden hazır olmayı amaçlıyoruz. Bütün araçların ve modellerinin izlenebileceği cihaz geliştirdik. Bu hem teknolojik olarak bir ilk olacak hem de teknolojiyi ithal eden ülke durumundan çıkıp ihraç eden ülke pozisyonuna geçmeyi sağlayacak” dedi.