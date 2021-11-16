Erasmus öğrencileri Sakarya’nın güneyini keşfetti

Sakarya’da eğitim gören yabancı öğrenciler şehrin güney bölgesini keşfe çıktı. Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen geziden büyük memnuniyet duyan öğrenciler, gezi dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından şehrin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtımı için gerçekleştirilen geziler devam ediyor. Daha önce akademisyen ve öğrencilerin konuk olduğu gezilerin son konuğu yurtdışından Sakarya’ya okumaya gelen erasmus öğrencileri oldu. SAÜ ESN Erasmus Öğrenci Topluluğu üyesi gençler şehrin güney destinasyonlarını gezdi. Geziden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, Sakarya’nın ‘Kültür Elçileri’ oldu.

Sakarya’nın sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliklerin tanıtımını önemseyen ve her fırsatta bu doğrultuda çalışmalar yapılmaya devam edileceğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, geziye katılan öğrencilere de selamlarını iletti. Yabancı öğrenciler gölü, nehri, longozu, dereleri, yaylaları, şelaleleri, jeotermal kaynakları gibi doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi mirasa da sahip olan Sakarya’da güneyde Serdivan Göl Park, Kuvay-ı Milliye Müzesi, II. Bayezıd Köprüsü ile Taraklı ilçesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gezilen noktalara ilişkin katılımcılara bilgiler verilirken, gençler gezi dolayısıyla Başkan Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.