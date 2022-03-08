Erenler Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Erenler Belediyesi mart ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Fevzi Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, gündem dışı konuşmaların ardından Başkan Fevzi Kılıç’ın konuşmasıyla devam etti. Kılıç, "Şehit İlhan Aras Caddemizde Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarına başladı. Bu kapsamda ekipler yol genişletme ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Devamında gerçekleşecek üstyapı çalışmaları ile caddemiz yenilenen yüzüne kavuşacak. Aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu (TEM Otoyolu) ve D-100 Karayolu’na bağlantıyı sağlayacak olan şehre yeni giriş noktasında da Büyükşehir Belediyemiz çalışmalara başladı. İlçemizdeki hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kılıç, ilçede devam eden kentsel dönüşüm süreci hakkında da bilgi vererek, 1 Mart’ta başlayan uzlaşma görüşmelerine vatandaşların ilgisinin devam ettiğini belitti.

Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı.