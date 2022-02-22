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Fikir ve Sanat Akademisi’nde yeni dönem başlıyor

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Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi’nin yeni dönemi başlıyor.

Fikir ve Sanat Akademisi’nde yeni dönem başlıyor
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Serdivan Belediyesi Fikir ve Sanat Akademisi’nin yeni dönemi başlıyor.

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Felsefeden tarihe, mimariden sinemaya, edebiyattan psikolojiye kadar 13 farklı zengin ders içeriğin olduğu akademinin kayıtları, 26 Şubat’a kadar fikirvesanat.org adresinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. 24 Şubat Perşembe günü ‘Güncel Mimarlıkta Teorisiz Düşünme İmkanları’ başlıklı açılış dersi ile başlayacak olan dersler, mart ayı boyunca devam edecek. Konuya ilgili yapılan açıklamada ise ders kontenjanının sınırlı sayıda olduğu ve katılımcıların en fazla 3 programı seçebileceği aktarıldı.

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